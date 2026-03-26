İstanbul’da sahte içki operasyonu: 130 bin şişe piyasaya sürülmeden engellendi

Kaçakcılık polisi, Beylikdüzü'nden Pendik'e, Şişli'den Esenyurt'a kadar İstanbul'un her iki yakasında belirlenen adreslere baskın düzenledi. 11 ilçede toplamda 15 iş yeri, 3 araç ve 2 ikameti kapsayan 19 ayrı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

28 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 28 bin 168 litre sahte içki yapımında kullanılan ana madde, bin 845 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 9 profesyonel damıtma sisteminde kullanılan karbon filtreleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen hammadde ile yaklaşık 130 bin şişe sahte içki üretilebileceği öğrenildi. Bu miktar, binlerce insanın zehirlenme riskinin önüne geçildiğini gösterdi.

32 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan 32 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 17 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.