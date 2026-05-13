İstanbul’da sahte pasaport operasyonu! 8 yabancı uyruklu kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, İngiltere makamlarınca paylaşılan "riskli yolcular" bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleri kullanarak İngiltere'ye gitme girişiminde bulunabilecek kişileri tespit etti.