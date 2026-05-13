Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 8 yabancı uyruklu kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:29

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 8 yabancı uyruklu kişi gözaltında

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmeye çalışan yabancı uyruklu kişilere yardım ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu! 8 yabancı uyruklu kişi gözaltında
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, İngiltere makamlarınca paylaşılan "riskli yolcular" bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleri kullanarak İngiltere'ye gitme girişiminde bulunabilecek kişileri tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 8 GÖZALTI

Analizler sonucunda ekipler, havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirilen ve 9 ayrı olaya karıştıkları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin, İngiltere'nin vize istemediği ülkeler arasında bulunan İsrail tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportları kullandıklarını ortaya çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 8 yabancı uyruklu kişi gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA