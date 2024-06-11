İstanbul’da sıcaklık 40 dereceyi gördü... Vatandaş sahil kenarlarına ve gölgeye sığındı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre İstanbul'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı uyarıları gerçek oldu. Saat 12.30'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek 40 dereceye kadar çıktığı görüldü.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Aşırı ve bunaltıcı sıcakların etkisi ile insanlar kendilerini sahil kenarlarına atarken gölge ve klimalı yerlere sığınarak güneşin yakıcı etkisinden kurtulmaya çalıştılar.

Güneşli ve bunaltıcı havada sokak canlıları da su kenarlarını ve serin yerleri tercih ettiler. İstanbul'da son günlerde sıcaklıkların 40 dereceye çıkması ile bunalan vatandaşlar soluğu sahil kenarlarında aldı. İstanbul Boğazı'nda denize girmek isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri olan Sarayburnu'nda kimi vatandaş boğazın serin sularına atladı kimi ise kayalıklara uzanarak güneşlendi.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklığının 32 ile 34 derece arasında seyredeceği Cuma günü ise aralıklı olarak yağmurun yağacağı kaydedildi.