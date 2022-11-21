İstanbul’da şiddetli fırtına: Harem Otogarı’nın yazıhane çatısı uçtu

İstanbul'da beklenen fırtına, yağmur ile birlikte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Mega kentin birçok noktasında ağaçlar kökünden söküldü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Hava koşulları trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 16.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar ulaştı. Sahillerde dalgalar metrelerce yükseldi. Harem Otogarı'nda ise yazıhanenin çatısı uçtu.

AĞAÇLAR KÖKÜNDEN KOPTU

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde Köyaltı Sokakta bir ağaç kökünden koparak yola devrildi. Kapanan yol Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu açıldı. Güngören'de de bir ağaç fırtınaya dayanamayarak koptu ve yolu kapattı.

HAREM'DE YAZIHANE'NİN ÇATISI UÇTU

Üsküdar'da bulunan Harem Otogarı'nda bir otobüs yazıhanesinin çatısı şiddetli rüzgar sebebiyle uçtu. Çatıdaki beton parçalar yere düşerken olayda zarar gören olmadı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak yerinden oynayan parçaları aşağıya indirdi. Fatih'te de bir binanın kaplaması uçtu. Bu sırada oradan geçen vatandaşlar binadan kopan parçaların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Binanın yakınında park halinde bulunan araçlar ise hasar gördü.

SAHİLDE DALGALAR METRELERCE YÜKSELDİ

İstanbul Boğazı'nda da etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte denizde dalgalanmalar yaşandı. Üsküdar, Beşiktaş ve Ortaköy Sahilleri'nde dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde yağışların ve şiddetli rüzgarın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.