Giriş Tarihi: 5.03.2026 10:51

İstanbul'da yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 50 tabanca ele geçirildi.

İstanbul’da silah ticareti operasyonu: 25 yaşındaki gencin evinden cephanelik çıktı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, bir kişinin yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi. İstihbari ve saha çalışmaları neticesinde, şüpheli kişinin E.K. (25) olduğu ve silah kaçakçılığı yaptığı saptandı. E.K.'yi takibe alan polis, zanlıyı dün bir sokak üzerinde aracına bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

50 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve bu silaha ait 50 şarjör ele geçirildi. Sokak üzerinde yakalanan E.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

