Giriş Tarihi: 2.9.2025 17:38 Son Güncelleme: 2.9.2025 18:02

İstanbul’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 578 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 bin 201 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da son bir ayda 2 bin 578 hükümlü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Operasyonlarda, 'kasten öldürme', 'silahla yağma', 'cinsel saldırı', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar yapıldı.

Çalışmalarda aralarında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enver K.O.'nun da olduğu 2 bin 578 hükümlü yakalandı. Bu kişilerden 54'ünün 20 yıldan fazla, 140'ının 10 ila 20 yıl arasında, 298'inin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 86'sının ise 5 yıldan az hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca haklarında aranma kaydı bulunan 5 bin 201 şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Toplam 7 bin 779 kişi, işlemlerinin yapılması için ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

