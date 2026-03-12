Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da son yağışlardan sonra barajlarda doluluk yüzde 45,95 oldu
Giriş Tarihi: 12.03.2026 19:19

İstanbul’da son yağışlardan sonra barajlarda doluluk yüzde 45,95 oldu

İstanbul’da etkili olan yağışların ardından barajlarda doluluk oranında artış yaşandı. Yüzde 20’ler seviyesinde olan ve kritik hale gelen baraj seviyesi son yağış verilerine göre artış yüzde 45,95 oldu. Alibeyköy Barajı’ndaki su seviyesi yükselirken, tarihi kemerin ayaklarının bir bölümü sular altında kaldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da son yağışlardan sonra barajlarda doluluk yüzde 45,95 oldu
  • ABONE OL

İstanbul'daki barajların yağışla birlikte değişen seviyeleri kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son haftalardaki yağışların ardından daha önceki yüzde 20'lerdeki kritik seviyeden artarak yüzde 45,96 oldu.

Özellikle Alibeyköy Barajı'nda su kotunun bir miktar yükselmesiyle birlikte, 16. yüzyılda inşa edilen ve Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri'nin alt kısımlarının suyla kaplandığı görüldü. Kemerin çevresinde su seviyesinin kıyı şeridine kadar ulaştığı dikkat çekti. Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirterek, tasarruf bilincinin ise sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

İstanbul'daki Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle: "Ömerli Barajı: yüzde 65,87, Darlık Barajı: yüzde 61,98, Elmalı Barajı: yüzde 86,87, Terkos Barajı: yüzde 29,27, Alibey Barajı: yüzde 35,94, Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88 Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38, Istrancalar Barajı: yüzde 36,09, Kazandere Barajı: yüzde 56,49, Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42"

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da son yağışlardan sonra barajlarda doluluk yüzde 45,95 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz