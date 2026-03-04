İstanbul’da suç örgütüne ağır darbe

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini şüpheli M.K.'nın yaptığı ve kamuoyunda "Kara Maskeliler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar sonucunda suç örgütü üyelerinin İstanbul Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile silah ticareti suçlarını işlediklerini ve gerçekleştirecekleri silahlı eylemler öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve uygulamalar üzerinden müştekileri arayıp tehdit ederek haksız maddi menfaat temin ettiklerini, taleplerin karşılanmaması durumunda ise işyeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdiklerini belirledi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPTILAR

Öte yandan, örgütün sosyal medya hesapları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttüğü, İstanbul ili dışından gelen gençleri örgüt bünyesine dahil ederek tetikçi olarak kullandığı, ayrıca aralarında güçlü iletişim ağı bulunan yeni nesil suç örgütleri ile zaman zaman ittifak kurdukları da ortaya çıktı.

3 AYRI İDDİANAME DÜZENLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yürütülen 3 ayrı soruşturma dosyası kapsamında örgüte yönelik 9'u tutuklu, 7'si yakalamalı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemelerine 3 ayrı iddianame düzenledi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Başsavcılık tarafından devam soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı "zula evi" olarak tabir edilen adreste yapılan aramalarda 11 adet AK-47 Kalaşnikof marka tüfek, bu silahlara ait 501 adet fişek ve şarjörler, 18 kilo 710 gram esrar ile 1 kilo 905 gram kokain, bir şüphelinin saklandığı otel odasında yapılan aramada ise 1 adet 9 mm çapında tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİYE DAVA

Toplanan deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gece vakti yağmaya teşebbüs etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, 6136 sayılı kanuna muhalefet etme ve mala zarar verme

suçlarından 2'si tutuklu, 1'i adli kontrol tedbirli, 4'ü hakkında yakalama emri bulunan toplam 7 şüpheli hakkında bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi.