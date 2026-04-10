İstanbul’da suç örgütüne dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan fiziki ve teknik çalışmalarla örgüt adına çeşitli suçlara karışan zanlılar belirlendi. Şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 97 farklı çaplarda fişek, 5 tüfek kartuşu ile çeşitli çek ve senetler ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.