İstanbul’da şüpheli ölüm! Hüseyin kalbinden vurularak katledilmişti: Ağabeyine bıraktığı şifre detayı kan dondurdu!

'ID VERİLİYOR; BU NUMARAYLA BİLGİLERE ERİŞİM SAĞLANIYOR'

Demircan, "Apple da dijital miras kişisini tanımladıktan sonra Apple bu kişiye bir ID veriyor, bir numara veriyor ve bu numara kayıtlı olarak değiştirilemez bir şekilde o kişi tarafından saklanması talep ediliyor. Sonrasında bir vefat gerçekleşirse o verilere erişim sağlanabiliyor olması için miras kişisi olduğunu ispatlayan o numarayı ve ölüm belgesini Apple'a bildirmesi gerekiyor. Bu bildirme işlemi sonrasında da miras kişisi ölen kişinin Apple üzerindeki her türlü dijital varlığına erişim sağlayabiliyor. Erişim sağlayabildiği özellikle iCloud üzerinde tutulan verilerin neredeyse tamamı. Burada dosyalar, notlar, fotoğraflar bulunuyor. Eğer iCloud üzerinde tutuluyorsa mailler, anahtar zinciri ve bunun içerisinde tutulan tüm parolalar bunların tamamına bu kişi erişim sağlayabiliyor ve herhangi bir sorun olduğunda da hızlıca müdahale etme şansına sahip olabiliyor. Bir vefat gerçekleştikten sonra dijital miras kişisinin Apple'a uygulama üzerinden başvurması gerekiyor. Bu başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra miras işlemi yani devir işlemi gerçekleşiyor ve o kişinin dijital mirasına erişim sağlayabiliyor. Birini vasi olarak tanımladığınızda o siz hayattayken bu verilere ulaşamıyor. Sizin mirasçı olarak tanımladığınız kişinin hem ona tanımlanan o özel numarayı hem de ölüm belgesini Apple'a bildirmesi ve sonradan Apple'dan gelen erişim verileri üzerinden erişim sağlanması gerekiyor. Birini tanımladığınızda bu doğrudan onun erişim sağlayabileceği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.