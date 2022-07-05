Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da tanıdık görüntüler! Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Giriş Tarihi: 5.7.2022 23:10 Son Güncelleme: 5.7.2022 23:38

İstanbul'da tanıdık görüntüler! Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

İstanbul’da tanıdık görüntüler! Üsküdar’da arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Son dönemde İETT otobüsleriyle ilgili yaşanan krizlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez Üsküdar Çengelköy'de arıza yapan İETT otobüsünün vatandaşlar tarafından itildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Çengelköy Halk Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü arızalandı.

Otobüsün trafiği tıkaması nedeniyle yolcular ve civardaki esnaf, aracı iterek yolun üzerindeki bir cebe kadar ilerletti.

Otobüsün esnaf ve yolcularca itildiği anları, bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Çengelköy’de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti | Video

Bu arada arızalı İETT otobüsü yoldan çekilene kadar Beykoz istikametine giden otobüslerin ilerleyebilmesi için trafik akışı kesilerek ulaşım sağlandı.

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İstanbul'da tanıdık görüntüler! Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
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