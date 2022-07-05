İstanbul’da tanıdık görüntüler! Üsküdar’da arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Otobüsün esnaf ve yolcularca itildiği anları, bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Çengelköy’de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti | Video

Bu arada arızalı İETT otobüsü yoldan çekilene kadar Beykoz istikametine giden otobüslerin ilerleyebilmesi için trafik akışı kesilerek ulaşım sağlandı.