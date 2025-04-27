Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden deprem!
Giriş Tarihi: 27.4.2025 22:50 Son Güncelleme: 27.4.2025 23:04

Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden deprem!

İstanbul'da 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: İstanbul’da tedirgin eden deprem!

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi.

AFAD DUYURDU

AFAD'ın aktardığı verilere göre; Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum meydana geldi.

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Son dakika: İstanbul'da tedirgin eden deprem!
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