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Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:59 Son Güncelleme: 26.11.2024 09:20

İstanbul’da terör operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü içinde faaliyet gösteren 14 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da terör operasyonu: 14 gözaltı

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Silahlı terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri, ayrıca
Ülkemize geldikten sonra terör örgütü mensubu şahısların yurt dışı çıkışlarını koordine eden 7 şüpheli tespit edildi.

ÖRGÜTE BAĞLI DERNEK
Diğer bir soruşturmada ise Terör örgütü KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) yapılanması içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli olmak tespit edildi.

14 GÖZALTI
14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin hepsi yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da terör operasyonu: 14 gözaltı
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