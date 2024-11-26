İstanbul’da terör operasyonu: 14 gözaltı

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Silahlı terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri, ayrıca

Ülkemize geldikten sonra terör örgütü mensubu şahısların yurt dışı çıkışlarını koordine eden 7 şüpheli tespit edildi.

ÖRGÜTE BAĞLI DERNEK

Diğer bir soruşturmada ise Terör örgütü KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) yapılanması içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli olmak tespit edildi.



14 GÖZALTI

14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin hepsi yakalanarak gözaltına alındı.