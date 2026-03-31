Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı
Giriş Tarihi: 31.03.2026 10:54

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.

AA
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün açık alan yapılanmalarından olan 'Emekli Meclisi' ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS incelemeleri yapılan 12 şüpheliye yönelik İstanbul'da 15, Giresun'da 1 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet el yapımı silah, 1 adet şarjör, 4 adet fişekle ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı
