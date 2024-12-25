İstanbul’da terör örgütü PKK adına tefecilik yapan 3 kişi gözaltına alındı

Güngören, Fatih ve Bağcılar'da faaliyet gösteren tekstil esnafına yüksek faizle borç verip yüklü miktarda parayı zorla geri topladıkları ileri sürülen 3 kişilik tefecilik çetesi, savcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesince tek tek tespit edildi.

OPERASYON 2 SAAT SÜRDÜ

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda dün operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu 3 ilçede çok sayıda adrese yapılan baskında, aralarında örgüt elebaşı da dahil 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 90'dan fazla polisin katılımıyla dün sabah 06.30'da başlayan operasyonun 2 saat sürdüğü kaydedildi.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda ise tefecilik mağduru esnafın faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı ajandalar, yine tefecilik mağduru 4 şahsa ait tapu belgesi, bir muvazaalı taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen vekalet belgesi, 2 tüfek, bir ateşli silah, 125 tüfek ve tabanca mermisi, 37 bin lira ve altın türü çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi. Yakalanan tefecilik çetesi mensupları sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PKK ADINA TEFECİLİK YAPIYORLARDI

Zanlıların, tefecilik yöntemi ile topladıkları parayı, PKK'nın sözde şehit ailesi dedikleri kişilere değer gönderdikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin örgüt üyelerinin aile fert ile kurdukları Telegram grubunun üyesi oldukları kaydedildi. Zanlıların, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, silah kaçakçılığı, nitelikli tehdit, şantaj, terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanmaları bekleniyor.

Diğer yandan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün savcı karşısına çıkarıldı.