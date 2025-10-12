İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 12 Ekim 2025: FSM kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da 12 Ekim 2025 Pazar günü yarışlar nedeniyle kapalı yollar ve alternatif güzergahlar izleniyor. FSM Köprüsü civarındaki trafik durumunu merak ediyor. İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve yönlendirilen diğer alternatifler:
12 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren bisiklet yarışı güzergâhında bazı ana arterler ve bulvarlar trafik akışına kapalı olacak.
Saat 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılan FSM Köprüsü Anadolu Yakası istikameti gün içinde açılacak. Beykoz Spor Ormanı'ndan başlayan yarış uzun bir parkura sahne olacak.
FSM Köprüsü-TEM Seyrantepe-RAMS Park Stadı
Beykoz Spor Ormanı
Küçüksu Caddesi
O-2 Çevreyolu
Kavacık kavşağı
Yeni Riva Yolu
Şehit Sinan Eroğlu Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Polonezköy Yolu
Fatih Sultan Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi
Şehit Cengiz Caddesi
Şehit Aziz Caddesi
Beykoz Caddesi
Erguvan Sokak
Köyiçi Caddesi
Aşağı Mahalle Caddesi
Şile Caddesi
Karakiraz Yolu
Kömürlük Yolu
Alemdağ Şile Yolu
Ömerli Caddesi
Sırapınar-Ömerli Yolu
Sırapınar-Hüseyinli Yolu
Ayazma-Hüseyinli Yolu
Çengeldere Caddesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi