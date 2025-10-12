Haberler Yaşam Haberleri İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 12 Ekim 2025: FSM kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar
Giriş Tarihi: 12.10.2025 10:57

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 12 Ekim 2025: FSM kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar

İstanbul’da 12 Ekim 2025 Pazar günü şehir genelinde bazı yollar bisiklet yarışı nedeniyle trafiğe kapalı olacak. Vatandaşlar ve sürücüler, güzergâh değişiklikleri ve alternatif yollar hakkında bilgi arıyor. Fatih Sultan Mehmet (FSM) kapalı mı, ne zaman açılacak gibi soruların yanıtı yanı sıra trafiğe kapalı yollar listesi de gündemde.

İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 12 Ekim 2025: FSM kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da 12 Ekim 2025 Pazar günü yarışlar nedeniyle kapalı yollar ve alternatif güzergahlar izleniyor. FSM Köprüsü civarındaki trafik durumunu merak ediyor. İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve yönlendirilen diğer alternatifler:

FSM KAPALI MI?

12 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren bisiklet yarışı güzergâhında bazı ana arterler ve bulvarlar trafik akışına kapalı olacak.

Saat 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılan FSM Köprüsü Anadolu Yakası istikameti gün içinde açılacak. Beykoz Spor Ormanı'ndan başlayan yarış uzun bir parkura sahne olacak.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR - 12 EKİM 2025

FSM Köprüsü-TEM Seyrantepe-RAMS Park Stadı

Beykoz Spor Ormanı

Küçüksu Caddesi

O-2 Çevreyolu

Kavacık kavşağı

Yeni Riva Yolu

Şehit Sinan Eroğlu Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Polonezköy Yolu

Fatih Sultan Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi

Şehit Cengiz Caddesi

Şehit Aziz Caddesi

Beykoz Caddesi

Erguvan Sokak

Köyiçi Caddesi

Aşağı Mahalle Caddesi

Şile Caddesi

Karakiraz Yolu

Kömürlük Yolu

Alemdağ Şile Yolu

Ömerli Caddesi

Sırapınar-Ömerli Yolu

Sırapınar-Hüseyinli Yolu

Ayazma-Hüseyinli Yolu

Çengeldere Caddesi

Mehmet Akif Ersoy Caddesi

Araçlar bisiklet turu nedeniyle alternatif olarak levent istikametine yönlendiriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 12 Ekim 2025: FSM kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz