İstanbul’da trafik felç oldu: Yoğunluk yüzde 81’e kadar yükseldi

Giriş Tarihi: 9.04.2026 19:13

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerine trafik yoğunluğu yaşandı. Çoğu yerde araçlar durma noktasına gelirken, İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunuğu yüzde 81'e ulaştı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Edirne istikametinde ise Haliç Köprüsü'nden Bayrampaşa'ya kadar araçlar güçlükle ilerliyor. Beylikdüzü ve TÜYAP arasında da trafik ağır ilerliyor.

Küçükçekmece mevkisinde ise Ankara istikametinde araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara ve Edirne istikametinde, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Ümraniye'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy ve Ümraniye arasında araçlar ağır ilerliyor.

Toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu gözlenirken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, kent genelinde ise yüzde 81 olarak ölçüldü.

