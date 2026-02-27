İstanbul’da trafik resmen durdu: Yoğunluk yüzde 89’a çıktı!

İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi. Haftanın son mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu oluştu.
AVRUPA YAKASI
Avrupa Yakası'nda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle seyrediyor.
D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece mevkilerinde trafik ağır ilerliyor
TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.
TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanıyor.
Öte yandan, aktarmaların yapıldığı metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.