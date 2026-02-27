İstanbul’da trafik resmen durdu: Yoğunluk yüzde 89’a çıktı!

İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi. Haftanın son mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu oluştu.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle seyrediyor.

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece mevkilerinde trafik ağır ilerliyor