İstanbul’da Türk ve Arap toplulukları iftar sofrasında buluştu

İftara iki gün önce atanan Suriye İstanbul Başkonsolosu Dr. Halid el-Hindavi de katıldı. İstanbul'daki görevine başlamasının ikinci gününde iftara katılan Suriye İstanbul Başkonsolos Dr. Halid el-Hindavi İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini söyledi. İstanbul'da yaşayan Türk ve Arap toplulukları, Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Türk-Arap Derneği tarafından organize edilen "Arap Topluluğu İftarı", Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İFTAR PROGRAMINDA 400 TÜRK VE ARAP AYNI SOFRADA BULUŞTU

Programa Türkiye'de faaliyet gösteren Arap sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, farklı ülkelerden Arap topluluklarının başkanları, akademisyenler ve davetliler katıldı. İftar programında yaklaşık 400 Türk ve Arap davetli aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının bereketini paylaştı.

SURİYE, MISIR, SUDAN, LİBYA, IRAK, CEZAYİR, VE TUNUSLULAR KATILDI

İstanbul Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa ayrıca yeni atanan Suriye İstanbul Başkonsolosu Dr. Halid el-Hindavi, Mısırlı siyasetçi Dr. Eymen Nur ve Türkmen Federasyon Birliği üyeleri katıldı. İftar programında Fas, Mısır, Sudan, Libya, Irak, Cezayir, Tunus ve Suriye başta olmak üzere farklı Arap topluluklarının temsilcileri ile Türkmen Federasyon Birliği üyeleri de söz alarak Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhuna vurgu yapan konuşmalar yaptı.

"İFTARLA TÜRK VE ARAP TOPLULUKLARI ARASINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURULDU"

Programda konuşan Türk-Arap Derneği Başkanı Metin Turan, 2017 yılından bu yana İstanbul'da düzenledikleri iftar programlarıyla Türk ve Arap topluluklarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Ramazan ayının manevi iklimi toplumlar arasında dayanışmayı güçlendirmektedir. 2017 yılından beri düzenlediğimiz Arap topluluğu iftarlarıyla Türkiye'de yaşayan Türk ve Arap kardeşlerimizi aynı sofrada buluşturuyoruz. Bu buluşmalar sayesinde insanlar birbirlerini tanıma fırsatı bulurken, aynı zamanda Ramazan ayının maneviyatını birlikte paylaşma imkânı elde ediyor. Amacımız Türk ve Arap toplulukları arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da güçlendirmektir." Dedi.

Türk –Arap Derneği tarafından düzenlenen iftar programına birkaç gün önce atanan Suriye Başkonsolosu Dr. Halid el-Hindavi de katıldı. İstanbul'daki görevine başlamasının ikinci gününde iftara katılımından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Dr. Halid el-Hindavi İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin tüm sorunlarının konsolosluk tarafından çözüme kavuşturulması için çalışma yapacağını söyledi.

SURİYELİ SANATÇILARLA MANEVİ ATMOSFER YAŞATILDI

Program kapsamında Suriyeli sanatçılar Abdullah Esmer ve Muhammed Neşşar tarafından ilahiler irad edilirken, Suriyeli ud sanatçısı Said Dali de özel performans sergiledi. Sanatçıların icraları, davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve etkinliğe manevi bir atmosfer kazandırdı.