İstanbul’da ulaşıma fırtına engeli: İşte iptal edilen deniz seferleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.