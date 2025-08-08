İstanbul’da uyuşturucu madde operasyonu! Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu ele geçirildi: 9 zehir taciri yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 Milyon 919 Bin adet Uyuşturucu Hap ile yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek 256 Kg Ham Madde ele geçirildi. 9 zehir taciri şüpheli yakalandı. 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4'ünün işlemleri devam ediyor.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.