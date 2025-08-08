Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da uyuşturucu madde operasyonu! Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu ele geçirildi: 9 zehir taciri yakalandı
Giriş Tarihi: 8.8.2025 10:22 Son Güncelleme: 8.8.2025 11:35

İstanbul’da uyuşturucu madde operasyonu! Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu ele geçirildi: 9 zehir taciri yakalandı

İstanbul'da "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 Milyon 919 Bin adet Uyuşturucu Hap ile yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek 256 Kg Ham Madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İstanbul’da uyuşturucu madde operasyonu! Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu ele geçirildi: 9 zehir taciri yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 Milyon 919 Bin adet Uyuşturucu Hap ile yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek 256 Kg Ham Madde ele geçirildi. 9 zehir taciri şüpheli yakalandı. 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4'ünün işlemleri devam ediyor.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da uyuşturucu madde operasyonu! Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu ele geçirildi: 9 zehir taciri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz