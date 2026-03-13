İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul'un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda imalat ve ambalaj malzemesine el konuldu. 5 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA HAP VE HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek miktarda 80 kilogram ham madde ele geçirildi.

EL KONULDU

Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 2 adet karma makinesi, 2 adet kompresör makinesi, 1 adet basım makinesi, 1 adet hassas terazi ve muhtelif imalat ve ambalaj malzemesine el konuldu.

"MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Uyuşturucu madde imalatçılarına karşı yürüttüğümüz mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.