İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 525 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Giriş Tarihi: 15.03.2026 13:03

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 527 kilo Skunk isimli uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.

MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul Küçükçekmece'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 527 kilo Skunk isimli uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece'de ortaklaşa uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 4 aracı eş zamanlı operasyonla durduran ekipler, yapılan aramada 527 kilo 475 gram Skunk maddesi ele geçirdi. Operasyonda 2'si yaşı küçük olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Nefes kesen operasyon polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

