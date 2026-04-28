İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son üç haftada düzenlenen seri operasyonlarda 116 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda üç milyon 650 bin sentetik ecza, 199 kilogram Skunk maddesi, 107 kilo 385 gram Metamfetamin maddesi, 46 bin 500 uyuşturucu hap olmak üzere toplamda 306 kilo 385 gram uyuşturucu madde ve üç milyon 696 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. 89 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

KARARLILIK MESAJI VERDİ

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye Narkotik yeleğiyle katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan detaylı bilgiler aldı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.