İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Avukat kılığında ‘kurye’ görevi!

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreste yapılan aramada 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde toplam 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek cd 14 bin 550 TL para ele geçirildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.