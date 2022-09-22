İstanbul’da yağan yağmur kazaları da beraberinde getirdi

Kaza nedeniyle her iki araç da metrelerce sürüklendikten sonra panelvan araç yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, panelvan sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Araç içinde sıkışan taksi şoförü kurtarılarak, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.