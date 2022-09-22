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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:28

İstanbul’da yağan yağmur kazaları da beraberinde getirdi

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbullular güne yağmurla başladı. Yağmurla birlikte yollarda da trafik kazaları meydana geldi. Sütlüce Sadabat Köprüsü ayrımından Kağıthane'ye inerken bir tırla üç araç zincirleme kazaya karıştı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da yağan yağmur kazaları da beraberinde getirdi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde il genelinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, poşet ve montlarıyla kendilerini korudu.

Sağanak yağmurla birlikte gece sabaha karşı peş peşe trafik kazaları meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde Sadabat viyadüğünden Sütlüce ve Kağıthane'ye iniş rampasında yolda seyreden tır rampadan indiği sırada yolların yağıştan kayganlaşması nedeniyle kayarak yol kenarındaki beton elektrik direğine ve sonrasında başka iki otomobile çarparak durabildi.

Maddi hasarın meydana geldiği kazada elektrik direği devrilirken tır ve dorsesi ayrı ayrı yerlere sürüklendi. Tırın ön kısmında büyük hasar meydana geldi.

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Diğer kazada saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Hürriyet Mahallesi çıkışında sarıdan kırmızıya dönen ışıklarda son anda geçmek isteyen taksi, Çağlayan yönünde ilerleyen panelvan araçla çarpıştı.

Kaza nedeniyle her iki araç da metrelerce sürüklendikten sonra panelvan araç yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, panelvan sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Araç içinde sıkışan taksi şoförü kurtarılarak, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

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İstanbul’da yağan yağmur kazaları da beraberinde getirdi
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