İstanbul’da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da okul ve özel sektör servislerinin aynı anda trafiğe çıkması ile birlikte trafikte yoğunluk oluştu. il genelindeki yağıştan dolayı trafik yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü. Yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk Yenibosna E-5 mevkiinden ve Çağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde en etkili şekilde yaşandı.

Yağışlı havanın haftanın ilk iş gününe denk gelmesi nedeniyle yoğunluk daha fazla hissedildi. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre bu hafta yağışların aralıklı olarak etkisini sürdüreceği kaydedildi. Hava sıcaklığınında 18 ile 22 derece arasında seyredeceği kaydedildi.