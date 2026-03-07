İstanbul’da yalancı bahar çiçek açtırdı! Güneşli havada dondurucu soğuk etkili oldu

İstanbul'da yalancı bahar nedeniyle iki iklim birden yaşanıyor. Yağışlı ve soğuk günlerin ardından güneşli havanın etkili olması ile birlikte vatandaşlar kendilerini sahil şeritlerine ve meydanlara attı. Arada bir güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte ağaçlarında çiçek açtığı görüldü. Fakat Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hava tahmin raporunda hafta boyunca etkisini gösterecek olan 'yalancı bahar' ile birlikte termometreler gündüz 14 derecelere kadar tırmanırken, gece saatlerinde sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesinin beklendiğini açıkladı. Gün içerisinde sıcaklıkların 12-14°C aralığında seyretmesiyle birlikte İstanbullular erken bir bahar havası yaşadı.

GÜNDÜZ 13, GECE 4 DERECE

Gündüz saatlerinde bahar havasını andıran sıcaklıklar hissedilirken, yetkililer "yalancı bahar" uyarısında bulundu. Gün içinde 13-14°C'yi bulan sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 5°C'nin altına inmesi nin beklendiği uyarısında bulunuldu.