İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi İstanbul’da okullar kapalı mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

İstanbul Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi. Akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışların kent genelinde hayatı olumsuz etkileyeceği bildirildi. 12 Ocak Pazartesi günü için "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Meteoroloji uyarıları sürerken, bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Bu noktada öğrencilerin ve velilerin gözü İstanbul Valiliğinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...