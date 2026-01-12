İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi İstanbul’da okullar kapalı mı? İstanbul Valiliği açıkladı!

İstanbul Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi. Akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışların kent genelinde hayatı olumsuz etkileyeceği bildirildi. 12 Ocak Pazartesi günü için "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Meteoroloji uyarıları sürerken, bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Bu noktada öğrencilerin ve velilerin gözü İstanbul Valiliğinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...
İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
Birçok ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
İşte 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiği o iller…
Sivas genelinde eğitime bir (1) gün ara verildi.
Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.
12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.