SON DAKİKA... İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! Showbahis çetesi çökertildi: Hesaplarındaki tutar şoke etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformu üzerinden bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında alınan MASAK raporunda, "showbahis.com" üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları, bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi tespit edildi.
1 LİDER, 3 YÖNETİCİ, 18 ÜYE
Yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin icra edilebilmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluştuğu kaydedildi.
20 GÖZALTI
İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri uygulandı.
TAŞINMAZLARINA VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla; şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüpheli şahıslara ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konuldu.