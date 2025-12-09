SON DAKİKA... İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! Showbahis çetesi çökertildi: Hesaplarındaki tutar şoke etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformu üzerinden bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında alınan MASAK raporunda, "showbahis.com" üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları, bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi tespit edildi.