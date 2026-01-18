Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! 3 milyar TL’ye el konuldu
Giriş Tarihi: 18.01.2026 19:33 Son Güncelleme: 18.01.2026 19:54

Son dakika haberleri: MASAK raporu doğrultusunda yönetim kurulu üyesi 3 şüphelinin haksız kazanç sağlayarak aklama suçunu işledikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyar TL’ye el konuldu.

Yaşam
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzelendi.

MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasadışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Burak SOYLU

3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

3 MİLYAR'A EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.

Cihan ŞANLI

Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

Cihan ŞANLI (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Burak SOYLU (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz BAŞSAV

