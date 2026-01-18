İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! 3 milyar TL’ye el konuldu

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzelendi.
MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasadışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Burak SOYLU
3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.