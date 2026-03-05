Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yasadışı silah ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.03.2026 09:47

İstanbul'da yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 50 tabanca ele geçirildi.

İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, bir kişinin yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbari ve saha çalışmaları neticesinde, şüpheli kişinin E.K. (25) olduğu ve silah kaçakçılığı yaptığı saptandı. E.K.'yi takibe alan polis, zanlıyı dün bir sokak üzerinde aracına bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

50 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve bu silaha ait 50 şarjör ele geçirildi. Sokak üzerinde yakalanan E.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

