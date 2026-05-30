İstanbul’da yaşayanlar bayramda sahillere tarihi mekanlara ve millet bahçelerine akın etti

Kurban Bayramında İstanbul'un tadını tatile gidemeyenler ve yabancı turistler çıkardı. İstanbul'da bayram boyunca sıcak ve güneşli havanın hakim olmasını fırsat bilerek tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Bayramın ilk günündeki yoğunluğun ardından stres atmak ya da açık alanda dinlenmek isteyenler, sahillerde, millet bahçelerinde ve parklarda vakit geçirdi.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil kenarında balık tuttu, bazıları parkta ağaç gölgesinde soluklandı.

Aileleriyle birlikte Karaköy Sahili'nin yolunu tutanlar, yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı. Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, piknik yapmak isteyenlerin adresi oldu. Bayram boyunca Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'de bayramcıların uğrak yeri oldu. Yerli ve yabancı turistler ile İstanbulluların akın ettiği İstiklal Caddesi adeta mahşer yeri gibi adım atacak yer kalmadı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne piknik yapmak için gelenler de gölge alanlarda serinledi. Yeşil alanlarda dinlenen ve eğlenen bazı vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle birlikte Tekirdağ'dan İstanbul'a gezmeye gelen Celal Kara, "Dün bayramın ilk günüydü, kurban kestik, onunla uğraştık. Bugün İstanbul'a geldik, hem akrabalarımızı ziyaret ediyoruz hem de burayı görelim dedik. Eşimle birlikte Hafıza İstanbul'u ziyaret edeceğiz. Boğaz manzarasını hep televizyonda görüyorduk, bir de canlısını gördük. İnsan bakarak doymuyor, burada canlı canlı seyrediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL BOŞALINCA ÇOK RAHATLADIK HER YERİ GEZDİK"

Kamp sandalyesinde güneşin ve doğanın tadını çıkaran Cengiz Duman, "İstanbul boşalınca çok rahatladık. Trafik sorunlarından uzaklaştık ve bayramımızı çok güzel yaşıyoruz. Çayımızı içiyoruz, Adalar manzarasıyla yeşilliğin içinde keyfimize bakıyoruz. Çocuklarla oyun oynuyoruz, çok güzel bir ortamdayız." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda da bazı kişilerin serinlemek için denize girdiği görüldü. İstanbul Bebektede güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlarda kendilerini boğazın serin sularına attı. Bayram boyunca tarihi mekanlarda ziyaretçi akınına uğradı.

