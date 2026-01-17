Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yine karlı günler başlıyor: Yüksek kesimlerde kar başladı
İstanbul'da yine karlı günler başlıyor: Yüksek kesimlerde kar başladı

Kış mevsiminde beklenen soğuk hava ve yağışlar etkisini gösteriyor. Yeni yılda yaşanan kar kar yağışından sonra yeni bir kar yağışı dalgası İstanbul’da etkili oluyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’da yine karlı günler başlıyor: Yüksek kesimlerde kar başladı
İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü'nün ve AKOM'un verilerine göre İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı don ve buzlanma uyarılarından hemen sonra gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini sürdürdü.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı ise aralıklarla devam etti. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürdü. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.

İstanbul'da yine karlı günler başlıyor: Yüksek kesimlerde kar başladı
