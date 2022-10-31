İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Vatandaşlar yaya kaldı

İstanbul'un toplu taşıma ile imtihanı sürüyor. Hergün arızalanan, yanan ulaşım araçları vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşların toplu taşıma ile imtihanına bir yenisi de akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de eklendi. Arızalanan metrobüsten dolayı uzun kuyruklar oluştu. Yol kapandı.

VATANDAŞLAR YOL ORTASINDA İNDİ

Mecidiyeköy metrobüs durağında yaşanan yoğunluk ve kapanan yol sonrası vatandaşların yol ortasından indirildiği ve yolculuklarına yürüyerek devam ettiği görüldü.

İstanbul'da yine metrobüs çilesi! İstop etti, vatandaşlar yaya kaldı! İşte o görüntüler | Video