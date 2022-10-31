Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Vatandaşlar yaya kaldı
Giriş Tarihi: 31.10.2022 18:38 Son Güncelleme: 31.10.2022 18:44

İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Vatandaşlar yaya kaldı

Mecidiyeköy’de akşam saatlerinde arıza yapan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken yolcular ise yol ortasında inerek yürümek zorunda kaldı

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İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Vatandaşlar yaya kaldı

İstanbul'un toplu taşıma ile imtihanı sürüyor. Hergün arızalanan, yanan ulaşım araçları vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşların toplu taşıma ile imtihanına bir yenisi de akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de eklendi. Arızalanan metrobüsten dolayı uzun kuyruklar oluştu. Yol kapandı.

VATANDAŞLAR YOL ORTASINDA İNDİ

Mecidiyeköy metrobüs durağında yaşanan yoğunluk ve kapanan yol sonrası vatandaşların yol ortasından indirildiği ve yolculuklarına yürüyerek devam ettiği görüldü.

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İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Vatandaşlar yaya kaldı
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