İstanbul’da yoğun sis alarmı: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı!

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle bazı vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olduğu öğrenildi. Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı'nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu.