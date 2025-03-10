İstanbul’da yoğun sis deniz trafiğini olumsuz etkiledi

İstanbul Boğazı gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

SİS DAĞILDI BOĞAZDA KAPANAN GEMİ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ AÇILDI

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği saat 13.00'dan itibaren sisin dağılması ile birlikte, kısıtlı görüşün düzelmesiyle kuzey güney yönlü olarak açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı. ifadelerine yer verildi.