İstanbul’da yol çöktü, 2 bina tahliye edildi

Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı. Kimi bina sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 vatandaş ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Bölgede oluşan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.