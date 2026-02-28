Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da zehir tacirleri jandarmaya ateş açtı
Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:53

İstanbul’da zehir tacirleri jandarmaya ateş açtı

İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açıldı ve J. Uzm. Çvş. B.B. kolundan yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı tahkikatta; Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslarla, gizli soruşturmacı aracılığında Bahçelievler ilçesinde 27.02.2026 tarihinde temas gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada J.Uzm.Çvş. B. B. kolundan yaralanmıştır. Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

