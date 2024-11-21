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Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:06

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan’da iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerden ikisinin çeşitli suçlardan arandıkları ve çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

AA
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlediği şüphelilerinin Esentepe Mahallesi'ndeki iki adresine operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, eş zamanlı operasyonda Ö.N. (27), Y.C.B. (31) ve M.E'yi (16) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 321 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile şarjörü, 110 fişek, 3 hassas terazi, balistik çelik yelek ve 14 bin 70 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden Ö.N. ve Y.C.B'nin çeşitli suçlardan arandıkları ve çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli tutuklandı
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