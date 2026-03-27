İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.03.2026 09:19

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Şişli'de 2 ev ile 2 araca yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 likit esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

