İstanbul’daki depremin ardından çatlaklar tespit edilmişti: 3 bina mühürlendi!

İhbar üzerine adrese giden ekipler, zemin kayması görülen bina ile bitişiğindeki binanın tahliye edilerek mühürlenmesine karar verildi. Bu binalardan birinde oturan ve riskli gördüğü için evini daha önce boşaltan Hilmi Çimen, bunların yıktırılması gerektiğini belirterek, ilgili kurumların kendilerine yardımcı olmasını istedi.