SON DAKİKA: İstanbul’da fuhuş çetesine dev operasyon! SABAH şok detaylara ulaştı: 52 farklı paravan ajans kurup...

52 PARAVAN AJANSLA "KURUMSAL" MASKE

Şebekenin finansal trafiği gizlemek ve kendilerini kamufle etmek için başvurduğu yöntem dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, suç ağının faaliyetlerini yasal bir çerçeveye oturtmak amacıyla tam 52 farklı "Dijital Reklam Ajansı" kurduğu tespit edildi. Bu ajanslar üzerinden yürütülen lojistik ağda, seans başına 15 bin TL talep edildiği, ödeme ve onay sonrası müşterilere anlık konum ve otel bilgisi paylaşıldığı öğrenildi.