İstanbul’daki havalimanları 29 Ekim’de kırmızı beyaza bürünecek

Giriş Tarihi: 28.10.2025 20:44

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında, 29 Ekim günü İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi Türk bayrağının renklerine bürünecek.

Mustafa KAYA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak için yolculara Türk bayrağı dağıtılacak ve müzik dinletisi sunulacak. Ayrıca havalimanları terminali Türk bayraklarıyla donatılacak.Kutlamalar kapsamında İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında hava trafik kontrol merkezleri Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza bürünecek.

