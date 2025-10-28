İstanbul’daki havalimanları 29 Ekim’de kırmızı beyaza bürünecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak için yolculara Türk bayrağı dağıtılacak ve müzik dinletisi sunulacak. Ayrıca havalimanları terminali Türk bayraklarıyla donatılacak.Kutlamalar kapsamında İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında hava trafik kontrol merkezleri Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza bürünecek.