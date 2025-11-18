İstanbul’daki ilçe belediyelerin 2026 yılı bütçeleri kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı meclisi Fatih Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan meclis toplantısında İstanbul'un 39 ilçesinin 2026 yılı mali bütçesi kabul edildi. Bu kapsamda, Adalar Belediyesi 657 milyon TL, Arnavutköy Belediyesi 9 milyar 972 milyon TL, Ataşehir Belediyesi 9 milyar 100 milyon TL, Avcılar Belediyesi 5 milyar 500 milyon TL, Bağcılar Belediyesi 9 milyar 850 milyon TL, Bahçelievler Belediyesinin 9 milyar 500 milyon TL olarak bütçeler onaylandı. Bakırköy Belediyesi 6 milyar 400 milyon TL, Başakşehir Belediyesinin 11 milyar 500 milyon TL, Bayrampaşa Belediyesinin 5 milyar 384 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi 5 milyar 887 milyon TL, Beykoz Belediyesi 9 milyar 735 milyon TL bütçesi kabul edildi. Beylikdüzü Belediyesi 6 milyar 600 milyon TL, Beyoğlu Belediyesi 5 milyar 970 milyon TL, Büyükçekmece Belediyesi 6 milyar 600 milyon TL, Çatalca Belediyesi 2 milyar 372 milyon TL, Çekmeköy Belediyesi 6 milyar 150 milyon TL, Esenler Belediyesi 9 milyar 250 milyon TL, Esenyurt Belediyesi 12 milyar 715 milyon TL, Eyüpsultan Belediyesi 10 milyar 225 milyon TL, Fatih Belediyesi 8 milyar 947 milyon lira tutarındaki bütçesi kabul edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi 6 milyar 950 milyon TL, Güngören Belediyesi 3 milyar 99 milyon 900 bin TL, Kadıköy Belediyesi 14 milyar 200 milyon TL, Kağıthane Belediyesi 6 milyar 917 milyon 920 bin TL, Kartal Belediyesi 8 milyar 180 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesi 11 milyar 900 milyon TL olarak kabul edildi. Maltepe Belediyesi'nin 8 milyar 500 milyon TL, Pendik Belediyesi'nin 11 milyar TL, Sancaktepe Belediyesi'nin 10 milyar 220 milyon TL, Sarıyer Belediyesi'nin 9 milyar 333 milyon 489 bin TL, Silivri Belediyesi'nin 5 milyar 549 milyon TL, Sultanbeyli Belediyesi'nin 7 milyar 900 milyon TL, Sultangazi Belediyesi'nin 9 milyar 100 milyon TL olarak bütçeleri kabul edildi. Şile Belediyesi'nin 2 milyar 600 milyon TL, Şişli Belediyesi'nin 9 milyar 900 milyon TL, Tuzla Belediyesi'nin 6 milyar 900 milyon TL, Ümraniye Belediyesi'nin 12 milyar TL, Üsküdar Belediyesi'nin 13 milyar TL, Zeytinburnu Belediyesi'nin 7 milyar 250 milyon TL, olarak kabul edildi.