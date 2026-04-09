Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’daki konsolosluk saldırısıyla irtibatlı 32 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 19:06 Son Güncelleme: 9.04.2026 19:11

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, Beşiktaş’taki İsrail konsolosluğu önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla irtibatlı 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Çalışmalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Beşiktaş'ta gerçekleşen silahlı saldırı olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu saldırının failleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 32 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, havalı tüfek ile çok sayıda çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

