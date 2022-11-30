İstanbul’daki Parklar, Bahçeler ve Korular – İstanbul’un En Güzel Koruları, Milli Parkları ve Bahçeleri Nereler?

İstanbul'daki milli parklar ve doğal yerler büyüleyici manzarası ile dikkat çekiyor. İstanbul'da gezilecek sakin yerler nereler diye düşünenler İstanbul'un en güzel parkları ve bahçelerine akın ediyor. Eğer siz de İstanbul'daki millet bahçeleri nereler diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Aşağıda İstanbul'daki korular ve bahçeler hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bulabilirsiniz.

İstanbul'daki Parklar Nelerdir?

İstanbul eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan bir şehir olarak biliniyor. Her göreni kendine hayran bırakan şehirde pek çok park bulunuyor. İstanbul'da yer alan parklardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Maçka Demokrasi Parkı: Kavak, çınar, kestane, ıhlamur, akasya, ceviz gibi pek çok ağacın bulunduğu parkta; koşu ve yürüyüş yapabileceğiniz parkurlar bulunuyor. Fotoğraf çekinip, piknik yapabileceğiniz bu parkta Maçka – Taşkışla teleferik hattına binebilirsiniz. Üstelik parkın bünyesinde Küçükçiftlik park bulunuyor. Bu sayede orada yapılan pek çok etkinliğe katılabilirsiniz.

Bakırköy Botanik Parkı: Türkiye'nin en yüksek oyun kulelerine ev sahipliği yapan Bakırköy Botanik Parkı içerisinde su parkı, tematik bahçeler, mutfak ve bahçe bitkileri, şifalı bitkiler gibi gruplanmış kısımlar bulunuyor. Hem büyüklerin hem de çocukların eğlenmesi için tasarlanmış bu park, bitkiler. hakkında bilgi edinmenizi de sağlıyor.

Gülhane Parkı: İstanbul'un en eski parkları arasında yer alan Gülhane; Sarayburnu ile Sultanahmet arasında uzanıyor. Osmanlı Devleti dönemi içerisinde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak kullanılan park, adını da buradan alıyor.

Yıldız Parkı: Ortaköy ile Beşiktaş arasında yer alan Yıldız Parkı, ziyaretçilerine eşsiz doğa ve renk cümbüşü sağlıyor. Üstelik parkın içerisinde Çadır Köşkü, Kır Kahvesi ve Malta Köşkü bulunuyor.

Fenerbahçe Parkı: Denizle yeşilin bir arada olduğu Fenerbahçe Parkı, piknik yapmak için ideal. Park bünyesi içerisinde kafeler de yer alıyor. Üstelik parka ulaşım hem Anadolu yakasında oturanlar hem de Avrupa yakasında oturanlar için oldukça kolay.

İstanbul'daki Korular Nelerdir?

İstanbul'da yürüyüş yaparken tertemiz havayı içinize çekebileceğiniz korular da bulunuyor. Bu korulardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Emirgan Korusu: Lale festivalleriyle ün salmış Emirgan Korusu, İstanbul Boğazı'nı tepeden gören bir konuma sahip. Bu koru, yürüyüş ve piknik için de ideal. Üstelik koru içerisinde çocuklar için oyun alanı, gölet ve 3 adet köşk bulunuyor. Bu köşkler ise Sarı Köşk, Beyaz Köşk ve Pembe Köşk'tür.

Otağtepe Korusu: Fatih Korusu olarak da adlandırılan Otağtepe Korusu, Kavacık'ta yer alıyor. Zamanında Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'un fethi için gerekli hazırlıkları burada otağı kurarak yaptığı düşünülüyor.

Validebağ Korusu: Anadolu Yakası'nın en büyük ikinci alanı olarak bilinen Validebağ Korusu, Hababam Sınıfı'nın çekilmiş olduğu Adile Sultan Kasrı'na ev sahipliği yapıyor. Koruda aynı zamanda Abdülaziz Av Köşkü de yer alıyor.

Cemile Sultan Korusu: II. Abdülhamit'in, kardeşi Cemile Sultan'a olan hediyesi olarak bilinen koru, günümüzde İstanbul Ticaret Odası tarafından yönetiliyor. İçerisinde tesis yer alan koru daha çok davet ve düğün gibi organizasyonlar için tercih ediliyor.

İstanbul'daki Millet Bahçeleri Nelerdir?

Maviliğin ve yeşilliğin harmanlandığı millet bahçelerinde her yaş grubuna uygun etkinlik bulmak mümkün. Aşağıda İstanbul'da yer alan millet bahçelerini bulabilirsiniz.