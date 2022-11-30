İstanbul’daki Parklar, Bahçeler ve Korular – İstanbul’un En Güzel Koruları, Milli Parkları ve Bahçeleri Nereler?

İstanbul'daki milli parklar ve doğal yerler büyüleyici manzarası ile dikkat çekiyor. İstanbul'da gezilecek sakin yerler nereler diye düşünenler İstanbul'un en güzel parkları ve bahçelerine akın ediyor. Eğer siz de İstanbul'daki millet bahçeleri nereler diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Aşağıda İstanbul'daki korular ve bahçeler hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan bir şehir olarak biliniyor. Her göreni kendine hayran bırakan şehirde pek çok park bulunuyor. İstanbul'da yer alan parklardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Maçka Demokrasi Parkı: Kavak, çınar, kestane, ıhlamur, akasya, ceviz gibi pek çok ağacın bulunduğu parkta; koşu ve yürüyüş yapabileceğiniz parkurlar bulunuyor. Fotoğraf çekinip, piknik yapabileceğiniz bu parkta Maçka – Taşkışla teleferik hattına binebilirsiniz. Üstelik parkın bünyesinde Küçükçiftlik park bulunuyor. Bu sayede orada yapılan pek çok etkinliğe katılabilirsiniz.
İstanbul'da yürüyüş yaparken tertemiz havayı içinize çekebileceğiniz korular da bulunuyor. Bu korulardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Emirgan Korusu: Lale festivalleriyle ün salmış Emirgan Korusu, İstanbul Boğazı'nı tepeden gören bir konuma sahip. Bu koru, yürüyüş ve piknik için de ideal. Üstelik koru içerisinde çocuklar için oyun alanı, gölet ve 3 adet köşk bulunuyor. Bu köşkler ise Sarı Köşk, Beyaz Köşk ve Pembe Köşk'tür.
Maviliğin ve yeşilliğin harmanlandığı millet bahçelerinde her yaş grubuna uygun etkinlik bulmak mümkün. Aşağıda İstanbul'da yer alan millet bahçelerini bulabilirsiniz.
Nakkaştepe Millet Bahçesi: Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde yer alan Nakkaştepe; eğlenmek ve dinlenmek için oldukça ideal. Parkın girişinde gezi rotanızı oluşturmanıza yardımcı olacak bir kroki de bulunuyor. Bu sayede aktivite alanlarının yerini kolaylıkla görebilirsiniz.