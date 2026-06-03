İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu 183 ülkeden temsilciyi ağırlayacak!

OTURUMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TEMEL ALANLARINA ODAKLANACAK

Farklı sektörleri ve karar alma mekanizmalarını bir araya getiren yapısıyla küresel gündemin şekillendiği uluslararası zirveleri andıran bir niteliğe sahip olan forum, yalnızca çevre politikalarının değil, ekonomi, sanayi, enerji, teknoloji ve kalkınma başlıklarının da ele alınacağı çok taraflı bir diplomasi ve işbirliği zemini sunacak.

Üç gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri, sürdürülebilir şehirler, enerji dönüşümü ve atığın ekonomik değere dönüştürülmesi gibi konular kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Forum kapsamında düzenlenecek yüksek düzeyli bakanlar oturumları ise sürdürülebilir kalkınmanın temel alanlarına odaklanacak. Enerji ve doğal kaynaklar, tarım ve ormancılık ile sanayi ve teknoloji başlıklarında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ülkelerin deneyimleri paylaşılacak ve ortak politika önerileri geliştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 108 ülkenin desteğiyle yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun ardından, bu yıl forum sonunda çok daha geniş katılımlı bir sonuç bildirgesinin ortaya çıkması hedefleniyor. Hazırlanacak metnin, sıfır atık yaklaşımını küresel ölçekte uygulanabilir ve somut taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüştürmesi amaçlanıyor.

Bu yönüyle forum, yalnızca fikir alışverişinin yapıldığı bir etkinlik olmanın ötesinde, uluslararası çevre politikalarının şekillendiği, ülkeler arası işbirliklerinin güçlendiği ve yeni ortaklıkların kurulduğu stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Sıfır atık yaklaşımının küresel iklim gündemindeki etkisi her geçen yıl daha da güçlenirken, İstanbul'daki buluşma aynı zamanda Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde önemli bir hazırlık zemini oluşturacak. Forum boyunca yapılacak görüşmeler, iklim diplomasisinin geleceğine ilişkin teknik ve politik başlıkların olgunlaştırılmasına katkı sağlayacak.