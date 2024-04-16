İstanbul’dan Adıyaman’daki depremzedelere gönül köprüsü

Vakıf, 'Sevgi Sınır Tanımaz' konvoyu sayesinde bu sefer de Adıyaman'daki 6 özel gereksinimli bireyi akülü sandalyesine kavuşturdu. Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı Başkanı Bahattin Demir yaptığı konuşmada, "Bizim için sevgide sınır yok, hangi coğrafyada hüzün varsa kalbine dokunulması gereken özel gereksinimli birey varsa biz orda oluruz. Bu fikri her daim kendimize hayat felsefesi olarak benimsedik" diye konuştu.

6 Şubat depreminde sandalyesi enkaz altında kalan Şevket Ergün de akülü sandalyesine kavuştu. Yeni sandalyesine kavuşmaktan büyük mutluluk duyan Ergün, "14 yıl önce talihsiz bir kaza geçirdim. Malatya Araştırma hastanesine annemi götürürken yolda trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdim. O gün bugündür elim ayağım bu sandalye oldu benim. Dolasıyla bugün ona kavuşmak benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Depremde sandalyem enkaz altında kalınca zor günler geçirdim. Bu sandalyeyi bana ulaştıran Samyeli Vakfı yönetim kurulu başkanı Bahattin Demir'e teşekkür etti.

Fatma Toprak ise bir video ile vakıf başkanına seslenmişti ve bu çilesinin son bulmasını talep etmişti. Sandalyesine kavuşan Fatma teyzenin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Akülü sandalyesi olmadığı için evden çıkamayan Hasan Kaya'nın da ailesi çocukları için bir başvuruda bulunmuşlardı. Hasan Kaya, "Arkadaşlarım dışarı çıkarken ben hep evdeydim. Diğer çocuklar gibi bende özgürce dışarda dolaşmayı çok istiyordum. Akülü sandalyem olmadığı için arkadaşlarımla vakit geçiremiyorum. Şimdi sandalyeme kavuştum ve artık rahatça okula da gidebileceğim." diye konuştu.

Samyeli Vakfı tarafından sandalyesine kavuşturulan Ali Duran, Nisa Çatı ve Ahmet Korkmaz'ın ise mutlulukları görülmeye değerdi. Sandalyelerine kavuşmalarına vesile olan Samyeli gönüllülerine teşekkürlerini ilettiler. Her yıl binlerce Vakıf üyesine sandalyelerini kavuşturduklarını söyleyen Bahattin Demir, "Biz bu yola çıkarken tüm kalplere dokunmayı kendimize şiar edindik. Hem akülü hem de manuel sandalye desteği vererek üyelerimizin hayata dahil olmasını sağlıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde 100 'e yakın akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Başvurular vakıf üzerinden bizzat gerçekleşiyor. Yönetim olarak raporlar incelendikten sonra uygun görülmesi durumunda sıraya alıyoruz ve sırası gelen tüm üyelerimize, sandalyelerini evlerine götürerek teslim ediyoruz. Çünkü bizim bir hayalimiz var o da tüm özel gereksinimli bireylerin hayatlarını güzelleştirebilmek" diye konuştu.

Samyeli Vakfı, sadece akülü sandalye dağıtımıyla değil bir çok alanda özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını 2017 yılından beri sürdürüyor.