İstanbullular hasret kaldıkları kar yağışını kartopu oynayarak kutladılar

İstanbul'da, çarşamba gününden başlayarak etkili olan kar yağışlarında, yaklaşık 35 bin personel ve 10 bin karla mücadele aracı ile 61 bin ton tuz, yaklaşık bin 200 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanıldığı açıklandı. İstanbul Havalimanı'nda 695, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 682 sefer iptal edildi. Kent genelinde çarşamba gününün ilk saatlerinde başlayan kar yağışları, etkisini göstererek devam ediyor. Yer yer şiddetini arttıran kar yağışında otoyol ve caddeler karla kaplandı, hava ve deniz trafiğinde aksamalar yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul Valiliği koordinesinde yapılan yol temizleme ve karla mücadele çalışmalarında, 35 bin 731 personel ve 10 bin 147 araç ile toplamda 61 bin 242 ton tuz, bin 198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanıldı.

HAVALİMANLARINDA 1377 SEFER İPTALİ

Alınan bazı 'kar' tedbirleri kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanı'nda ise 695 sefer iptal edildi. Öte yandan valilikten yapılan açıklamaya göre, şehrin iki yakasında da enerji verilemeyen mahallenin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı ifade edildi. Ayrıca, bin 120 evsiz veya sokakta yaşayan kişinin de bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği ifade edildi.

VALİ GÜL ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEDİ

Yapılan çalışmaları yerinde denetleyen İstanbul Valisi Davut Gül, kış lastiği denetimine takılan otobüsteki vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta içi başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Gece saatlerinde bazı bölgelerde yer yer şiddetini arttıran kar yağışı, Taksim Meydanı'nı beyaza bürüdü.

BEYLİKDÜZÜ'NDE, DEVRİLEN KAR KÜREME ARACININ ŞOFÖRÜ YARALANDI

Beylikdüzü D-100 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kar küreme aracı devrildi. Kazada aracın şoförü yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yakuplu D-100 kara yolu, Ankara istikametinde meydana geldi. küreme ve tuzlama çalışması yapan 34 HZA 958 plakalı kar küreme aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yan yola geçti. Refüje vurup devrilen araç, bir süre sürüklendikten sonra beton duvara çarparak durabildi. Kazada kar küreme aracının şoförü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 yan yol trafiğe kapatıldı. Devrilen kar küreme aracı bulunduğu yerden çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.

İSTANBUL BOĞAZINDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVADA BOĞAZIN SOĞUK SULARINDA YÜZDÜLER

Beşiktaş'taki Türkan Sabancı Bebek Parkı'nda sabah saatlerinde toplanan ve aralarında turistlerin de bulunduğu grup, kara rağmen denize girdi. Kimileri ip atlarken kimileri evcil hayvanlarını gezdirdi. Gruptaki bir kişi denizde yüzdüğü sırada köpeği kıyıda bekledi. Karlı havada denize giren Eren Tör, İstanbul'da 3,5 senedir böyle bir kar yağışını beklediklerini söyledi. Soğuk suyun vücuda dinçlik verdiğini ifade eden Tör, "Zihin, moral ve sağlık açısından soğuk suda denize girmek çok önemli. Bunu her gün yaparsanız, çok faydalı bir şey yapmış oluyorsunuz." dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYOR

Bazı ilçelerde aniden tipi şeklinde bastıran kısa süreli kar, etkisini yitirdikten sonra yerini güneşli havaya bırakıyor - Barbaros Bulvarı'nda bir anda yoğunlaşan kar nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücüler, otomobillerini kontrol etmekte zorlanırken, bazı araçların kaydığı görüldü.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI KESİLECEK YERİNİ SOĞUK AYAZ ALACAK

İstanbul'da günlerdir devam eden ve aralıklarla yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı Pazar günü yerini soğuk ve ayaz bir havaya bırakacak. Hava sıcaklığı ise gündüz 2 gece ise eksi 2 derece civarında olacak.